عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى اجتماعاً عن بعد برئاسة رئيسها الدكتور سليمان علي الفيفي. وناقشت مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة المعاد إلى المجلس، كما استعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن تقرير الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، المتضمنة توصيات اللجنة النهائية وردها على التوصيات الإضافية. وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة والمحالة من المجلس إلى اللجنة لمناقشتها وإبداء رأيها حيال هذه الموضوعات.يشار إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة التي تختص بها.