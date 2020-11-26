أكدت هيئة تقويم التعليم أنها ستمنح الرخصة المهنية لمن اجتاز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (العام والتخصصي) كل على حده. وبينت أنه إذا لم يجتز المتقدم الاختبارين أو أيًّا منهما يتطلب منه التسجيل مرة أخرى ومعاودة الاختبار الذي لم يحقق فيه الاجتياز، مع إمكانية تعديل التسجيل أو حذفه قبل موعد الاختبار بـ72 ساعة للاختبار الورقي، و48 ساعة للاختبار المحوسب.وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم وجود تخصص مسجل للمعلم أو عدم وجود بياناته في الهيئة فيتم الرجوع لوزارة التعليم لتحديث البيانات في أنظمة (نور - فارس)، لأن الربط آلي بين نظام الرخص المهنية في الهيئة وأنظمة وزارة التعليم، على أن تُرسل الدرجة التي حققها المعلم وحصل بناءً عليها على الرخصة المهنية، وفي حال دخوله أكثر من اختبار تُرسل الدرجة الأعلى. يشار إلى أن هيئة التقويم ستدشن نظام الرخص في الأول من ديسمبر القادم وفي السادس من الشهر نفسه يتم تسجيل المعلمين المجتازين لاختبار كفايات وإصدار الرخص. وفي منتصف الشهر يبدأ تسجيل المعلمين في الاختبارات على أن يبدأ الاختبار التخصصي للفترة الأولى من الثالث والعشرين من يناير ٢٠٢١ ويستمر حتى نهاية الشهر. ويبدأ الاختبار العام للفترة الثانية في 20 من مارس ويستمر حتى الـ26 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج وإصدار الرخص في الـ30 من مايو ٢٠٢١.