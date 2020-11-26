هطلت أمطار متوسطة على جازان مع بداية دخول الشتاء دون تسجيل أضرار. ودفع الطقس المعتدل المواطنين والمقيمين إلى الكورنيش البحري وسط دعوات للالتزام الصارم بضوابط مقاومة كورونا. ولم تتأثر حركة السير بأي عوائق، فيما شوهدت آليات تتبع أمانة جازان تعمل على تجفيف تجمعات المياه في عدد من الشوارع. وجذب اعتدال الطقس في منطقة جازان خلال هذه الأيام العائلات والمتنزهين من داخل المنطقة ومن خارجها التي تواجدت في تلك المواقع وفي جميع الأودية كما أغرت الأجواء المعتدلة الشباب لإقامة المخيمات على هضبات الأودية ودعت مديرية الدفاع المدني بجازان إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة من يوم الخميس واستمرارها حتى يوم الأحد وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة وسوف تتأثر بها المواقع التالية (جيزان، فرسان، أبوعريش، صبيا، الطوال، بيش، فيفا، العارضة، الداير، هروب، الحرث). وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.