أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل الاختبارات الحضورية التي كانت مقررة اليوم (الخميس)؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية. وقال المركز الإعلامي في الجامعة إنه بناءً على توجيه رئيس الجامعة وعقب تقارير الأرصاد الجوية عن وجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضورياً اليوم (الخميس) ٢٦ نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه. وقررت الجامعة أمس إرجاء الحضور لمقرات العمل والمباني التعليمية في الجامعة، مع استمرار وجود من يتطلب عملهم ذلك، ومواصلة العمل عن بعد في ما يخص الأنشطة التعليمية وباقي الأعمال الجامعية.وتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى احتمال هطول أمطار تتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم الأحد، وأهاب الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.