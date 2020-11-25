شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس (الثلاثاء)، ويشارك اليوم (الأربعاء)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، في الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لرابطة المدعين العامين العالمية (AIP).

وألقى رئيس الرابطة هوانق شيول كيو، كلمة في بداية الاجتماع، رحب فيها بالأعضاء، وتطرق من خلالها إلى الظروف الطارئة التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا، وعما تقوم به الرابطة من دور في تفعيل الوسائل الإلكترونية في أعمال ومهام الرابطة، خصوصاً ما يتعلق منها بتفعيل دور أكاديمية الرابطة التدريبية وخططها للعام القادم ٢٠٢١.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها التصويت لاختيار المرشحين في اللجنتين التنفيذية والنزاعات.

الجدير بالذكر أن رابطة المدعين العامين العالمية تضم في عضويتها ما يزيد على (١٧٠) عضواً من أجهزة النيابة العامة والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجزائية، وتعنى برسم السياسات والتعاون الدولي في مجال العدالة الجزائية ومكافحة الجريمة.