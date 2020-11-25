أعلنت وزارة العدل، الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته، بعد تقدم أم للمحكمة تطالب بإلزام طليقها بتسليمها طفلها.

وأوضحت الوزارة أن الأم كشفت عن أخذ طليقها الرضيع بعد ولادته ولم تره منذ شهرين، وذكرت أن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعا، ولم يحضر المدعى عليه للجلسة رغم تبليغه تبليغا صحيحا.

وأكدت الوزارة أن المحكمة حكمت على الأب بأن يسلم الطفل لأمه حالا، والحكم مشمول بالتنفيذ المعجل، لافتة إلى أن القضية تسليم محضون لحاضنه، وهي من القضايا المستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية، والأب منع الأم من ابنها وهو رضيع يحتاج لأمه، رفعا للضرر عنه، وتحقيقا للمصلحة.