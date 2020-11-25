أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تأجيل الاختبارات الحضورية التي كانت مقررة غداً الخميس نظراً للحالة المطرية المتوقعة.

وقال المركز الإعلامي في الجامعة إنه بناءً على توجيه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ونظراً لتقارير الأرصاد الجوية المبلغة بوجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضورياً غداً الخميس 26 نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

وأكدت أنه تقرر كذلك عدم الحضور لمقرات العمل والمباني التعليمية في الجامعة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء 25 نوفمبر ويوم الخميس 26 نوفمبر، مع استمرار وجود من يتطلب عملهم ذلك، ومواصلة العمل عن بُعد فيما يخص الأنشطة التعليمية وباقي الأعمال الجامعية.

هذا وتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار تتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 4/10 وحتى يوم الأحد الموافق 4/14 ويهيب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.