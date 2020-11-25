في برقية بعثها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأ رئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي ، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سورينام الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.من جهة ثانية، تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً أمس (الثلاثاء) من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقدم رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.