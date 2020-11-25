بعث المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة إنجا روندا كينج، بشأن الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة.وقال: «بناءً على تعليمات من حكومتي أكتب إليكم بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة، إذ ثبت أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هي المسؤولة عن هذا الاعتداء».وحث المعلمي مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته بوقف تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي.وأكد أن السعودية لن تألو جهداً في حماية أراضيها ومواطنيها من مثل هذه الهجمات الإرهابية وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.