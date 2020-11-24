استطاعت منظومة التبريد الخاصة بالحرم المكي الشريف أن تضخ نحو 159 ألف طن من التبريد داخل أروقة الحرم، وذلك من خلال واحدة من أكبر منظومات التبريد المتخصصة في العالم.

وتعمل المنظومة على ضخ الهواء النقي من خلال أنابيب تربط محطات التبريد بالحرم المكي في خط يبلغ طوله نحو كيلو ونصف، إذ تعمل على الوصول بدرجة البرودة قبل ضخها إلى 4 درجات مئوية عن طريق نظام خاص بتبريد المياه والقيام بعملية تبديل حراري يتم من خلالها ضخ الهواء البارد إلى الحرم.

ويتم بين فترة وأخرى تبديل جميع الفلاتر الخاصة بتنقية الهواء والتي تعمل على عدة مراحل وبكفاءة ترشيح عالية، تمنع مرور جزيئات الغبار والجسيمات الصغيرة إلى بيئة التكييف، ثم يتم تعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية التي تعمل على قتل البكتيريا والجراثيم، ليصل الهواء إلى المصليات بالمسجد الحرام خالياً من الجراثيم والفايروسات وبنسبة نقاء تقترب من 100%.