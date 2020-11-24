أوضحت الاختصاصية في علم المناخ والأرصاد المحاضرة بجامعة الملك فيصل ‏أفنان عبداللطيف الملحم لـ«عكاظ» أن بحر العرب يشهد حالياً إعصار «جاتي» الذي يتجه غرباً ناحية خليج عدن الذي ‏ينقل الرطوبة العالية عن طريق الرياح العلوية إلى شبه الجزيرة العربية، وستتكثف هذه الرطوبة في طبقات الجو العليا وتهطل الأمطار في إجازة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم.‏وأضافت أن المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الغربية ستحظى بالنصيب الأكبر من الأمطار، تليها المنطقة الوسطى، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية، ‏علماً بأنها المرة الأولى التي ستهطل فيها أمطار على وسط وجنوب الشرقية.وعلى السياق ذاته، أوضح الخبير الفلكي سلمان آل رمضان أن الحالة الجوية ستكون رياحا متوسطة إلى معتدلة السرعة شمالية غربية، تتحول لجنوبية وجنوبية شرقية في عطلة نهاية الأسبوع، وستتحول الرطوبة لحالة مطرية وتمتد من المرتفعات الجنوبية الغربية حتى منطقة المدينة المنورة، ثم ناحية حائل لتصل شمال الخليج وتتركز داخل البحر، ويتوقع أن تصل بشكل خفيف للسواحل في العطلة الأسبوعية في حواضر الشرقي، ودرجات حرارة في منتصف العشرينيات للعظمى قد تصل 15 للصغرى جالبة أجواء باردة صباحا. وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني أمس (الثلاثاء) من أنه ووفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم (الأربعاء)، وحتى (الأحد) على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة «الحدود الشمالية» بأمطار متوسطة ورياح نشطة.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.