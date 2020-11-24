وجه المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي الأمانات في المملكة بتركيب عدادات قياس استهلاك المياه على آبار منطقة الرف الرسوبي الموجودة في مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، وتبوك، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، والتي مقاس مضخاتها (4) بوصات أو أكبر، وفق المواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك إشارة لخطاب وزارة المياه وفقاً للمادة العاشرة من نظام المياه والتي تنص على (للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعه في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة)، موضحاً أن هذه الخطوة وفقاً لمتطلبات مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، وأضاف المشرف العام على وكاله الوزارة للشؤون الفنية أنه يجب أن تكون بيانات جميع الآبار مدمجة على نسخة إلكترونية وموافاة وزارة البيئة والمياه بما يتم حيالها.