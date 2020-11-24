أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 252 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 495 حالة تعافٍ إضافية، و15 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 355741 حالة، من بينها 5619 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 743 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 344311 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5811 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.