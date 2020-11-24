رفع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ اجتمع قادة أكبر 20 دولة بالعالم في هذه القمة لرسم السياسات الاقتصادية التي ستقود العالم في المرحلة المقبلة، وناقشت أهم القضايا والموضوعات وسبل مواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل تفشي فايروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي طالت العديد من جوانب الحياة في كل دول العالم، ودعم الدول الفقيرة لمواجهة الجائحة، وحماية كوكب الأرض.

مؤكداً في الوقت نفسه، أن استضافة المملكة لقمة العشرين إنجاز كبير يضاف لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويدل على مكانة المملكة العربية السعودية ودورها القيادي وثقلها الاقتصادي ومشاركاتها الفعالة في صناعة القرار الاقتصادي والتنموي لدول العالم أجمع ومعززة لنشر رسالة السلام والتقدم والازدهار عالمياً.

داعياً الله، أن يحفظ لمملكتنا الغالية أمنها وأمانها، وأن يقيها من كل سوء ومكروه، وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين.