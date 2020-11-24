بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في وفاة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق. وقال سموه: «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».