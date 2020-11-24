أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عدم صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء مزعوم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء.وقال وزير الخارجية عبر حسابه في «تويتر» أمس (الاثنين): «لاحظت أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن ولي العهد التقى بمسؤولين إسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة».وأضاف وزير الخارجية: «الخبر عار عن الصحة تماما و لم يحدث اللقاء المزعوم».