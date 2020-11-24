رفع أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين.وقال: يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين، التي نشعر جميعاً بالفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاح للقمة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، والتي تأتي تجسيدا لرؤيتكم الحكيمة وقدرتكم على إدارة هذه القمة بالحكمة والنظرة الثاقبة وتأكيدا على المكانة الدولية التي تحتلها بلادنا ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلم الدولي ودعم الاقتصاد العالمي بما يحقق التنمية والرخاء لشعوب العالم، سائلا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة.كما رفع برقية تهنئة مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وقال: يشرفني أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين، التي يشعر الجميع بالفخر والاعتزاز بما تحقق من نجاح لهذه القمة على كافة الأصعدة، بفضل من الله ثم الإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسموكم خلال ترؤس المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين، في ظل الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، سائلين المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.