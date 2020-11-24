أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل 231 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد و445 حالة تعافٍ إضافية، و16 حالة وفاة جديدة. ووفقا لإحصاء الوزارة؛ بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 355.489 حالة، من بينها 5877 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 765 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 343.816 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5796 حالة وفاة. وواصلت الرياض تصدر حالات التعافي خلال 24 ساعة بـ82 حالة، جازان 46، المدينة المنورة 43، الهفوف 29، المبرز 20، مكة المكرمة 19، ينبع 18، الدمام 16، جدة 16، أبو عريش 11، عنيزة 11، حائل 9، بريدة 9 والقطيف 7 حالات.وفي الإصابات جاءت الرياض في المقدمة بـ46 حالة، مكة المكرمة 18، جدة 18، الدمام 14، وينبع 13 حالة إصابة.