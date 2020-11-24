رأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، الذي عقد أمس باستضافة مملكة البحرين -عبر الاتصال المرئي- بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.ورفع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بما أثمرت عنه رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين من نتائج وقرارات، مشيرين إلى الدور المحوري والرائد للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.وأقر الرؤساء موضوع التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021م، وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر، واتفق المجتمعون على الموافقة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية.