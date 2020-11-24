أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توفير أكثر من 5800 فرصة وظيفية بالقطاع الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن مبادرة مهارات المستقبل، وذلك خلال معرض توظيف افتراضي بالشراكة مع القطاع الخاص.وبدأ استقبال طلبات التوظيف أمس (الاثنين) وسيتم الانتهاء من المعرض عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. وستتواجد بالمعرض الافتراضي العديد من الشركات الكبرى، منها شركات مدرجة في سوق الأسهم.