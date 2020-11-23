أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وجوب تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوما قبل انتهاء صلاحيتها، حتى لا تتعطل المصالح وتفادياً للغرامة المالية.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أنه لا يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهائها بأكثر من 180 يوماً، مبينة أن تجديدها لا يستلزم إحضار أي متطلبات.

وتفاعلا مع تساؤلات المستفيدين، تجاوبت «الأحوال المدنية» مع استفسار مواطن حول إمكانية تجديد بطاقة الأحوال وإضافة مولود في ظل تسجيل مخالفة لقرار منع التجول بحقه تبلغ 20 ألف ريال، كاشفة أن بإمكانه إنجاز هاتين المعاملتين دون سداد المخالفة.

كما كشفت «الأحوال المدنية» أن وجود مخالفات مرورية لا يمنع تنفيذ أي إجراءات للمواطنين في الأحوال المدنية، أما من صدر بحقه أمر بإيقاف الخدمات بإمكانه حجز موعد ومراجعة أي مكتب لإنجاز أي إجراء يخصه.