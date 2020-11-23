كرمت لجنة مشروع تحدي القراءة العربي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الطالبات الفائزات في المرحلة الثانية من المشروع بدورته الخامسة 2020، اللاتي حققن المراكز الـ10 الأولى على مستوى المنطقة، وذلك بمقر مكتب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) فتح بنت عبدالله العرفج، بحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي نجلاء بنت تركي النفيعي وأعضاء لجنة التحدي بتعليم الرياض.

هذا وأثنت العرفج على المستوى التنافسي المميز الذي قدمته الطالبات الفائزات، وأوضحت أن هذا المشروع الطموح - تحدي القراءة العربي- في دورته الخامسة، جاء متوائماً مع تطلعاتنا المستقبلية الرامية إلى إعداد جيل قادر على صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعه، بما يمتلكه من مهارات تقوده نحو التفكير الإبداعي المتألق، وعبرت العرفج عن سعادتها بهذه المناسبة مُباركة للطالبات النجيبات صعودهن على مدارج الفكر الإبداعي، الذي تعززه القراءات الهادفة مثمِّنة المبادرة الرائدة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم الانفتاح الثقافي بين الشعوب العربية على اختلاف صوره وأشكاله، مستبشرين بغد أكثر إشراقاً ونهضة.

كما شكرت العرفج اللجنة المعنية بمتابعة المشروع في محضنه الأول المدارس ومكاتب التعليم، وأشادت بالجهود الحثيثية التي عملتها اللجنة في جميع مراحله، داعية الله عز وجل أن يسدد خطى الجميع بالتوفيق والرشاد.

وفي سياق متصل، أثنت مديرة الإشراف التربوي نجلاء بنت تركي النفيعي على المستوى المُشرّف الذي ظهرت به الطالبات الفائزات، وأثنت على الجهود الحثيثية التي بذلتها الإدارات ومكاتب التعليم في نشر ثقافة المشروع، ومتابعة التسجيل في المرحلة الأولى والثانية من التصفيات.

وأفادت النفيعي بأن حصول الطالبة عاليا إبراهيم الباتلي على المركز الثاني على مستوى طالبات المملكة، إنجاز لتعليم الرياض ومدعاة للفخر والاعتزاز، مشيرة إلى قوة الأصداء التي صاحبت انطلاقه وحرص المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة التعليم على دعم المشاركة في المشروع من بداياته، باعتباره وجهة مؤثرة وهادفة تبناها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتاحاً لكافة طلاب وطالبات الوطن العربي.

وحضر التكريم أعضاء اللجنة المشاركين (الإشراف التربوي - الإعلام التربوي)، وقدموا مباركتهم للطالبات الفائزات حيث صنفت النتائج على النحو الآتي:

حققت المركز الأول الطالبة عاليا إبراهيم الباتلي من مدارس نجد الأهلية، أما المركز الثاني فكان من نصيب نوف منصور القاسم الطالبة في الابتدائية 52، بينما حصلت على المركز الثالث الطالبة راما عمر العدوان بابتدائية مدارس التربية الأهلية، وتأهلت للمركز الرابع ديما بندر الشثري الطالبة في ابتدائية مدارس الرياض الأهلية.

كما حصلت على المركز الخامس الطالبة رغد حسن الزهراني من مدارس أبناء البحرية الابتدائية.

وحصدت المركز السادس الطالبة الجوهرة عبدالرحمن الدهمش بالابتدائية السادسة لتحفيظ القرآن، وتليها في المركز السابع الطالبة علياء سعود الدلبحي من ثانوية أمجاد قرطبة الأهلية. وتأتي في المركز الثامن الطالبة حور عبدالرحمن الجريّد من ثانوية مدارس التربية النموذجية الأهلية، وحصلت على المركز التاسع سارة طارق الخليفة الطالبة في الابتدائية 300، وتليها في المركز العاشر هالة إبراهيم الجديعي الطالبة بالثانوية الأولى التابعة لمحافظة ثادق.

يُشار إلى التزام أعضاء اللجنة المشاركة في تكريم الطالبات، بتطبيق كامل الاحترازات الوقائية التي أقرتها لجنة البروتوكولات بتعليم الرياض.