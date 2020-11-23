أوضح رئيس بلدية بني عمرو المهندس عبدالهادي المسردي لـ«عكاظ» أنه تم العمل على تنفيذ أعمال تطوير متنزه جبل حرفة المعلم الشهير في مركز بني عمرو بأعمال لاتضر ببيئة الجبل الخضراء، وذلك بالقيام بتنفيذ مشروع ساحات وجلسات بسيطة وخدمات عامة ومسطحات تتخذ شكل المدرجات.

وأضاف المسردي أنه سيتم تنفيذ غطاء نباتي «إنجيلة طبيعية»، على كامل الموقع ومازال العمل جاريا في الموقع.

يذكر أن جبل حرفة في مركز بني عمرو 40 كم شمال محافظة النماص يعتبر من المعالم الشهيرة في المنطقة الجنوبية نظرا لشكله المختلف نوعا ما عن أمثاله من الجبال، ونسجت حوله العديد من القصص والحكايات المستوحاة من التاريخ والقدم.