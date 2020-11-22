يبدو أن برنامج المسابقات «تحدي العائلات» الذي يقدمه داود الشريان على قناة mbc فتح شهية القنوات لبرامج المسابقات التلفزيونية.

وأعلنت القناة السعودية اليوم (الأحد) عن برنامج «اسأل السعودية»، من خلال تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، معتبرة برنامجها بأنه الوحيد في العالم العربي، الذي يسمح لكم بالمشاركة من أي مكان في المملكة.

وربما تعلن قنوات أخرى عن برامج مسابقات خلال الأسابيع القادمة، بعد النجاح الذي حققه برنامج الشريان، والاتجاه إلى البرامج الترفيهية التي تحظى بمتابعة كبيرة من العائلات.

وتعتمد فكرة برنامج الشريان الذي يعد نسخة عربية من الأمريكي Family Feud، على تنافس عائلتين عبر الإجابة على أسئلة عملية واجتماعية، ومدى مطابقتها مع نتيجة استطلاعات للرأي العام أعدت خصيصا للبرنامج.