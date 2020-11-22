تأهل 34 مشروعاً طلابياً من مدارس تعليم جدة للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2021».

وقدَّم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتأهلة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين والموهوبات ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم جدة الذين قاموا برفع ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد بلغ 275، بواقع 100 ملف مشروع للبنين، و175 ملفاً للبنات.