منحت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة تراخيص لـ٢٢٩ مبنى لإسكان الحجاج خلال موسم حج هذا العام، منذ بدء استقبال الطلبات وحتى اليوم (الأحد)، في عدد من أحياء العاصمة المقدسة.

وبلغ عدد الغرف ٢٩٩١٨ غرفة تستوعب ١٢٩٧٠٥ حجاج. ودعت اللجنة كافة الراغبين في تجديد تراخيصهم أو استخراج تصاريح جديدة لمراجعة المكاتب الهندسية التي اعتمدتها أمانة العاصمة المقدسة، قبل نهاية شهر رجب من العام الهجري الحالي. الجدير بالذكر أن الأمانة قد حددت ٢٢ مكتبا هندسيا معتمدا لإجراء الكشف على المساكن المعدة لإسكان الحجاج هذا العام، حيث يتم عن طريق هذه المكاتب رفع طلبات التراخيص للجنة.