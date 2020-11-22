أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 224 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 489 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 355.258 حالة، من بينها 6107 حالات نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 785 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 343.371 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5780 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.65%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 1.7%، والحالات الحرجة 0.22%، والوفيات 1.6%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلاً لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (51)، ينبع (21)، مكة المكرمة (19)، المدينة المنورة (17)، أما أعلى المدن تسجيلاً لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (93)، الدمام (71)، المدينة المنورة (33)، الهفوف (25)، القطيف (21)، مكة المكرمة (19)، الظهران (18).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.