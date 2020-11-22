مع انعقاد قمة رؤساء دول العشرين التي تستضيفها وبكل نجاح المملكة افتراضيا، يبرز إلى السطح اسم «بروق»، وهي تلك المنصة التقنية عالية الأداء، التي تشرف عليها وتديرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، من خلال مركز المعلومات الوطني.

وتعد «بروق» منصة اتصال مرئي آمن وعالي الكفاءة، يعمل على تشغيلها وإدارتها كوادر وطنية ذات تدريب وقدرة عاليه، حيث يتم عن طريق هذه المنصة عقد الاجتماعات المهمة افتراضيا عن بعد بمستويات عالية من الأمان والموثوقية، ما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بعقد الاجتماعات الرسمية، ويكفل اختصار الوقت والجهد ويوفر مستوى عاليا من الأمان.

هذا وساهمت منصة «بروق» في استضافة القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، والتي عقدت في مارس الماضي، وكذلك قامت باستضافة أكثر من 700 اجتماع رسمي محلي ودولي، وهي تقوم أيضا بتنظيم جلسات مجلس الوزراء عن بعد، وكذلك مجلس الشورى، وأيضا جلسات اجتماعات مجلس أوبك.