أعلنت شركة المياه الوطنية، أمس (السبت)، إعادة ضخ المياه المستمر إلى 9 أحياء في مدينة جدة، وذلك بعد التوقف المؤقت.

وأوضحت «المياه الوطنية» أن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء أعمال عزل خط المياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري.

يذكر أن الأحياء التي تأثرت بالتوقف المؤقت لضخ المياه هي: الفيصلية، الروضة، السلامة، النعيم، المحمدية، الزهراء، النهضة، الخالدية، البوادي.

وكان التوقف المؤقت لضخ المياه قد بدأ يوم الاثنين الماضي 1 ربيع الآخر الموافق 16 نوفمبر، واستمر لمدة خمسة أيام، وتم استئناف الضخ المستمر أمس (السبت).