تصريحات زعماء خلال الفعالية المصاحبة لقمة «G20» حول التصدي للأوبئة:• رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن: «سنحشد القوات للتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات التي ينتظرها الجميع.. ستعمل كوريا في شراكة مع المجتمع الدولي لوضع حد كامل لوباء فايروس كورونا حتى النهاية».• رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون: «ناقشنا اليوم المبادرة الناجحة (مبادرة ACT-A) التي حصدت ما يقارب 10 ملايين دولار منذ الانطلاق، واليوم نواجه أزمة صحية تهدد حياة الملايين من البشر، وهنا تكمن المسؤولية التاريخية التي تحتم علينا المضي نحو توحيد الجهود الدولية».• مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل: «تتحمل مجموعة العشرين مسؤولية حاسمة في هذا المجال، وإذا وقفنا معاً في جميع أنحاء العالم، يمكننا التصدي للوباء والتغلب عليه وآثاره، وناقشنا قضايا التأهب للوباء في الماضي، ولكن اتخذت القضية اليوم منحنى جديداً في الاستجابة الضرورية على مستوى العالم، كأي تحدٍّ عالمي».• رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز: «هذه المعركة ليست مجرد مهمة للحكومات، إنها مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي تتطلب توقيع ميثاق تضامن عالمي عظيم، وكشفت جائحة كورونا عن نقاط ضعف الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم، ومثلت فرصة فريدة لإعادة تعريف قيمة التضامن في مجتمعاتنا».• رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا: «عودة ظهور الوباء في مناطق عدة تتطلب مرة أخرى قرارات صعبة من الحكومات، وتضحيات مهمة من جانب مواطنيهم، نحن بحاجة إلى استثمارات تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مع دعم المرونة البيئية والاجتماعية وتجنب المزيد من الاختلال الاقتصادي».