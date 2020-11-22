أنهت وزارة التعليم تعديل درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية في موقع «نور» بما يتوافق مع التوزيع الجديد لآلية الاختبارات عن بُعد، التي أعلنت عنها أخيراً. وأصبح بإمكان المعلمين والمعلمات رصد درجات أعمال السنة والاختبارات من حساباتهم الخاصة في نور، بعد الحصول على الصلاحية من حساب قائد المدرسة، وذلك للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والعمل جارٍ على تعديل درجات الثانوية في النظام.يشار إلى أن «عكاظ» استطلعت آراء عدد من التربويين الذين أكدوا أن قرار تعديل الدرجات يأتي محققاً للعدالة لا سيما مع التعليم عن بُعد، إذ يكفل للطلاب حقوقهم.