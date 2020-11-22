نفذ فرع وزارة النقل بالباحة تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط الخطرة على الطرق من خلال تحسين 9 تقاطعات حيوية ونوعية، ضمن حزمة مشاريع دشنتها الوزارة بالمنطقة في الفترة الماضية.وأوضح مدير الفرع المهندس مسفر المالكي، أن المشروع تضمن تحسين ربط مدخل ومخرج الكلية التقنية المتصل بطريق المطار، بنسبة إنجاز بلغت 90% وتحسين مدخل «قرية العطاردة» بلغت نسبة الإنجاز في هذا الموقع أكثر من 90%.وبين بدء العمل على تحسين منطقة الربط مع تقاطع العقشان لتعديل النقاط الحرجة التي تم رصدها من حيث الدخول والخروج من وإلى القرى الرابطة مع «الكوبري» الموازي وطريق الدائري، وبلغت نسبة إنجازه نحو 80%، مفيداً بأن العمل جارٍ على اعتماد بقية التصاميم لتحسين التقاطعات المدرجة ضمن المشروع ذاته.وأضاف المالكي، أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين عدد من التقاطعات على الطرق، وإزالة المخاطر التي تواجه المركبات وعابري الطريق، مؤكداً أن وزارة النقل تعكف على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.