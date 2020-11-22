قدم رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي عبدالله العبيدي 20 فرصة استثمارية، تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليون ريال، خلال زيارة وفد من رجال أعمال مكة المكرمة برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة مكة هشام كعكي. واستعرض العبيدي خلال برنامج أقيم بهذه المناسبة عدداً من الفرص الاستثمارية ذات الميزة التنافسية للطائف، وشرح خلال العرض عوامل نجاح الفرص والموارد الطبيعية لها مثل الورد الطائفي، مشيداً بالدور الكبير لأمانة الطائف والتوافق بينها والغرفة بشأن هذه الفرص، من خلال تأمين أراض، مؤكداً أن الغرفة عملت منذ سنوات من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لحصر الفرص الاستثمارية بالطائف.