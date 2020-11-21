حملت مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رسائل عميقة إلى العالم بأكمله، تمثلت في تعظيم الأدوار الإنسانية وطمأنة الشعوب وإحلال السلام، عبر الجهود الحثيثة في قمة العشرين التي سيؤدي اتخاذها وإقرارها إلى آثار مهمةٍ وحاسمةٍ من خلال سياساتٍ اقتصاديةٍ واجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم.

كما تضمنت دعوة إنسانية عظيمة بعد التقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفايروس كورونا، بالعمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة، ومعالجة مواطن الضعف التي ظهرت في هذه الأزمة، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش.

* تعظيم الجهود الإنسانية

* طمأنة الشعوب وإحلال السلام

* مواصلة مواجهة كورونا

* عدالة ويسر توزيع اللقاح

* معالجة مواطن الضعف

* حماية الأرواح وسبل العيش