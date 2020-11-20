تابع أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان ما شهدته محافظتا الوجه وأملج، مساء اليوم (الجمعة) من أمطار تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.



واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع.