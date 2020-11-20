أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تعيش اليوم حراكاً تنموياً غير مسبوق في القطاعات كافة، وهو أمر يستند إلى لغة الحقائق والأرقام التي جاءت واضحة في تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول ما تحقق في رؤية المملكة 2030.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي عقد أمس للإجابة عن القضايا والمستجدات المحلية، أن هذا المؤتمر يأتي بتوجيه مباشر من القيادة، وينطلق من حق المواطن في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، كما أنه يعتمد على الشفافية والوضوح من خلال استضافة أصحاب المعالي ورؤساء الأجهزة الحكومية.وبين أن العالم يعيش سنة استثنائية جراء انتشار جائحة كورونا، وهو وباء طالت آثاره اقتصاديات العالم، وكذلك في المملكة التي رفعت شعار «صحة الإنسان أولاً»، حيث عملت المملكة على تخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة، كما جهزت 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وإضافة 4000 سرير عناية مركزة جديد خلال الأشهر الأربعة الماضية، تعادل 60% من إجمالي الأسرة التي أضيفت على مدى عقود ماضية.وأفاد القصبي بأنه تم استحداث 23 مركزاً للفحص عبر السيارات، وإجراء أكثر من 9 ملايين فحص لفايروس كورونا، مضيفاً أن المملكة اليوم تعد من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، مع نجاح كبير في إدارة موسمي الحج والعمرة في ظل الجائحة، مشيراً إلى أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح، بعد اتفاقها مع الجهات المحتملة لإنتاجه.وأفاد بأن من نتائج رؤية 2030 تأسيس 5 وزارات جديدة لـ(السياحة، الاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والثقافة، والرياضة)، مضيفاً أن الرؤية استثمرت في الثروات والموارد والإمكانيات، وركزت على القطاعات الواعدة، وهو أمر نتج عنه توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا.وبين القصبي أن المملكة اليوم بفضل رؤية 2030 هي الدولة الأكثر إصلاحاً وتقدماً في تقرير المرأة وأنشطة العمل والقانون 2020 بحسب تقرير البنك الدولي، كما أنها تتصدر دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، وتتصدر أيضاً دول الشرق الأوسط كأكبر مخزون غذائي، مع وصولها إلى المركز 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. ورداً على سؤال حول ارتفاع الأسعار، قال: بصفتي وزير التجارة أؤكد أن حماية المستهلك أولوية قصوى، وأن تجار الأزمة نحن لهم بالمرصاد، مضيفاً أن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو رفع الأسعار، حيث ستضرب الدولة بيد من حديد على كل من يتلاعب بالأسعار.مكافحة الفساد نهج مستمر.. وهذا مصير الأموال المستردةحول مكافحة الفساد وآخر المستجدات في هذا الموضوع، أجاب وزير الإعلام المكلف أن كلمة ولي العهد بأنه (لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيراً أو أميراً أو أيٍاً كان) تأكيد على أن حملات مكافحة الفساد نهج مستمر، مضيفاً أن مكافحة الفساد ركيزة من ركائز رؤية 2030، وحماية لمكتسبات الوطن والمواطن.وعن مصير الأموال المستردة في قضايا الفساد، كشف أن ولي العهد أعلن في تصريحه عن أرقام الأموال المستعادة في قضايا الفساد، مضيفاً أن هذه الأموال هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات، وتعلن في ميزانية كل عام، حيث تصرف على خدمات المواطن ومشاريع البنية التحتية.وأوضح الدكتور القصبي أن المملكة ولله الحمد تقدمت 45 مرتبة عام 2020 في تمكين المرأة، كما حققت المركز الأول خليجياً والثاني عربياً، مشيراً خلال إجابته حول سؤال العوائق التي تواجه المرأة عند تقدمها للمحاكم؛ أنه تم خلال السنوات الماضية حصر التحديات التي تواجه المستفيدين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ونتج عن ذلك مجموعة من الإصلاحات، حيث تم إلغاء إجراءات كانت تشكل عائقاً أمام المرأة للحصول على الخدمات بيسر وسهولة.ولفت إلى أنه صدر قرار بوضع آلية لمعالجة القضايا الأسرية بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، ونتج عن ذاك تراجع حالات الطلاق بنسبة 22 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام 1440.الدولة ستواجه التعديات.. والتحقيق مع أي مسؤول متورطحول سؤال التعامل مع موضوع التعديات في المرحلة الحالية، قال وزير الإعلام المكلف إن الاعتداء على الأراضي غير مقبول لا شرعاً ولا نظاماً، وهو اعتداء على حق كل مواطن سعودي، قبل أن يكون اعتداء على حق الدولة، مضيفاً أن هذا السلوك يحرم المواطن من الاستفادة من أي مشاريع تقام على هذه الأراضي.وأكد أن الدولة ستواجه التعديات بحزم وستعاقب المتجاوزين، حيث تم تشكيل لجان للتحقيق مع أي مسؤول سهل التعدي أو تغاضى عنه، مضيفاً أن الدولة منحت تعويضات عادلة وأراضي بديلة لكل من له ملكية خاصة في مواقع المشاريع.واختتم وزير الإعلام المكلف المؤتمر الصحفي الأول للتواصل الحكومي أننا نفتخر كذلك بتحقيق المملكة المركز الأول عالمياً في تحسين بيئة الأعمال، والمركز الأول عالمياً في التحول الرقمي، والمركز الأول خليجياً والثاني عربياً في تمكين المرأة، معرباً عن شكره للإعلاميين على دورهم في تعزيز التواصل والتفاعل ومواكبة منجزات الوطن.