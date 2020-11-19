أكدت مصادر في صنعاء لـ"عكاظ" أن مليشيا الحوثي شنت حملات اعتقالات في أوساط عدد من قياداتها وكوادرها جراء صراع على عائدات المتاجرة في المساعدات الغذائية والمخدرات.

وقالت مصادر، إن المليشيا أعتقلت خلال الساعات الماضية عددا من كوادر وزارة الصحة بينهم مدير عام الطوارئ في صنعاء في خلافات على 3 مليارات ريال يمني عائدات دعم المنظمات الدولية التي أنفقت على مشاريع وهمية قدمتها المليشيا على أنها تستهدف المدنيين، مبينة أن وزير صحة الانقلاب طه المتوكل تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة لإصدار أوامر قهرية باعتقال عدد من قيادات وزارته التي يتهمها بالاستيلاء على المبالغ.

وفي محافظة صعدة أصدر رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة مروان محمد المحاقري أمس (الأربعاء) أمرا بالقبض على مسؤولين حوثيين بينهم طارق الكربي مدير أمن وشرطة محافظة صعدة بتهمة تهريب مدير مكافحة المخدرات من داخل سرايا النيابة بعد اقتحامهم لها.