أسفرت الجولات الميدانية التي قامت بها أمانة عسير، في ضبط مُخالفات صحية تمثلت في سوء النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطريقة سيئة وغير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهاء صلاحيتها، وتراكم النفايات، إضافة إلى عددٍ من المُخالفات الأخرى، وتم تطبيق العقوبات النظامية على المُخالفين، وإغلاق 143 منشأة مُخالفةً؛ بعد ضبط 618 مخالفة متنوعة، ومصادرة 62 شهادةً صحية مُنتهية، إضافة إلى 1159 كجم من الأغذية والمواد التالفة وغير الصالحة للاستهلاك، وإنذار مُلاّك المحلات بعدم التكرار، وتعديل المُخالفات، وأخذ التعهدات الرسمية. وقد قامت أمانة عسير وبلدياتها برفع 19298 طنًا من النفايات، وتعقيم 2384 موقعا، و14185 حاوية، إضافةً إلى استخدام كمية من المُعقمات والمُطهرات والتي بلغت بعد تخفيفها إلى 426426 لترا، وبناء على ذلك، تعمل أمانة منطقة عسير ممثلةً بالفرق الرقابية والميدانية وعلى مدار اليوم، بالقيام بأعمال الإصحاح البيئي والنظافة ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المُخالفين، حيث وضعت خطةً لعمليات النظاقة والتعقيم، ودعت الجميع إلى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى؛ لأجل توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية.