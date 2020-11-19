وجهت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة كافة مراكزها الصحية بحصر أسماء المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، وأيام الجمعة والسبت، والساعات الإضافية للعاملين خلال جائحة فايروس كورونا وعدد الأيام المطلوبة للتعويض حتى يتم رفعها لجهة الاختصاص لاحتساب أيام الراحات المستحقة. وجاء هذا القرار بناء على موافقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على تكليف القوى العاملة في مجال التصدى لجائحة كورونا المبني على تعميم وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية القاضي بمنح المكلفين بالعمل أيام عيد الفطر المبارك وأيام عيد الأضحى وأيام الجمعة والسبت راحات تعويضية، علما بأن ساعات العمل (12) ساعة خلال الفترة من السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1441هـ وحتى الحادي عشر من شهر محرم للعام الحالي 1442هـ.