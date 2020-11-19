أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «2 ريال»، بعنوان «قطار الحرمين السريع»، الذي يشير إلى المشروع التنموي الكبير الذي أنجزته المملكة، أخيراً، لاختزال الوقت وخدمة لزوار البلد الحرام، والذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بـ3 محطات هي مدينة جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والذي يعتبر أحد أهم ركائز خطط التنمية الحديثة.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.