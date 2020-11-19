وقع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس (الأربعاء) وشركة تطوير للمباني (TBC) عقد مشروع المجموعة الأولى لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة؛ لاستيعاب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.ورفع الوزير الشكر إلى القيادة على دعمها المستمر لقطاع التعليم، مبيناً أن هذا التوقيع يتزامن مع حلول الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين، وتأكيد على دعمه لاستمرار التطور والتنمية للوطن في المجالات كافة.كما قدّم الشكر لكافة الجهات ذات العلاقة التي دعمت مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلةً في وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبرنامج الوطني لإدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، مشيداً بالدور الذي قامت به الوزارة وشركة تطوير للمباني في التنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات اللازمة، وتذليل جميع الصعوبات؛ لتمكين تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. وأعلن آل الشيخ عن قيام شركة تطوير للمباني بطرح كراسة الشروط والمواصفات للمجموعة الثانية في المدينة المنورة، استكمالاً لنجاح مسيرة الوزارة في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن وزارة التعليم تسعى دائماً لتطوير وتحسين البيئة التعليمية.