تزامناً مع ذكرى البيعة السادسة على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة، أبرزت أمانة منطقة عسير جهودها وكافة إدارات بلدياتها في المشاريع التنموية والتطويرية والحيوية حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في مدن ومحافظات المنطقة، التي تأتي بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وفي ظل توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.إذ أنجزت أمانة منطقة عسير الكثير من المشاريع التنموية والبلدية التي أحدثت نقلةً نوعيةً في مجالها وطبيعتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشروعات صيانة شبكات تصريف السيول في عددٍ من المواقع بمدينة أبها وتحديداً في لعصان والبديع وحي الموظفين، بقيمة إجمالية بلغت ١٢ مليون ريال، وهي مشاريع ساهمت في حماية المناطق السكنية والطرق من أخطار السيول، وتعمل على تطوير مستوى الخدمات عبر استراتجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية في مجال احتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها.وفي ذات السياق، دشنت أمانة المنطقة، بحضور أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ممشى الروضة بمدينة أبها، الذي يأتي ضمن المشاريع التنموية المُنجزة، حيث يمثل المشروع دوراً اجتماعياً وموقعاً حيوياً وترفيهياً ورياضياً، ويبلغ طوله ١٥٠٠ متر، وهو الأول من نوعه في المنطقة سواء في فكرته أو المواد المُستخدمة في طريقة تنفيذه وتصميمه، إضافةً إلى مشروع «سما أبها» الذي يعد هو الآخر مشروعاً حيوياً وجمالياً بامتياز، إذ بلغت تكلفةِ إنجازه ما يُقارب من ١٢ مليون ريال، حيث أنهت الأمانة هذا المشروع الذي يقع في طريق أبها - الطائف، ويشمل مسطحات خضراء ومرافق عامة ومتنوعة، بمساحة ٤٥ ألف متر مكعب، و١٢٠ جلسة عائلية.وأكدت الأمانة في هذا السياق، أنها تعمل على إنهاء عددٍ من الحدائق الحضرية بالمنطقة تماشياً مع مبدأ الاستدامة ومواكبة التخطيط العمراني بالمنطقة.وفي جانب إنشاء الطرق، تُسابق أمانة منطقة عسير الزمن لإنهاء طريق «مرحباً ألف»، حيث تبقى القليل على تهيئته، وهو مشروع حيوي يشمل إنجاز أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، بطول ٩٧٣٠ متراً، وبعرض ٦٠ متراً، ويربط بين المنسك والمطار، ويعد مشروعاً نموذجياً رُوعي فيه أحدث التصاميم العالمية في هذا المجال، إلى جانب إنهاء تقاطع طريق الأمير سلطان مع الحزام الدائري (جسر الغنيم)، وتطوير المناطق المحيطة له، لينسجم مع طبيعة المكان، وتزيينه بالأشجار والمسطحات الخضراء وشتلات الزهور التي اختيرت بعناية مع أعمال الإضاءة والجدران الاستنادية، وسيتم ربط الطريق مع الحزام الشمالي، ليصبح الطريق أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة.وفي المقابل، أنجزت أمانة منطقة عسير ٧ مشاريع لدرء أخطار السيول في مواقع متفرقة في أبها تم تحديدها بعناية ووفق دراسة مسحية وميدانية وهيدرولوجية، حيث شملت المشاريع إنشاء عددٍ من القنوات الخرسانية وعبارات صندوقية مُغلقة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى ١٦ مليون ريال، إلى جانب أن أمانة المنطقة تعمل على حزمةِ مشاريع أخرى في مجال تصريف مياه الأمطار والسيول في أرجاء المنطقة ومحافظاتها.