‏رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب باسمه ونيابة عن منسوبي النيابة العامة أسمى آيات الولاء والعرفان وصادق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

‏وقال المعجب: «نحتفل هذا اليوم بهذه الذكرى العطرة ووطننا الغالي ينعم فيها بالأمن والرخاء والاستقرار وتسريع عجلة التنمية والبناء وتوالي مسيرة الإنجازات متجاوزة العقبات والتحديات المحدقة بالمنطقة والعالم بأسره، ومنها جائحة فايروس كورونا، وما صاحبها من تدابير وقائية أظهرت القدرة الفائقة على احتواء أضرار وتداعيات هذه الجائحة والحد من آثارها على المواطن والمقيم والمنظومة الصحية والاقتصادية والاجتماعية».

‏وأشاد النائب العام بالتقدير العالمي الذي يتمتع به خادم الحرمين الشريفين لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة في إرساء دعائم الأمن والسلم العالميين، وانعكاس ذلك على دعم قوة المواقف العربية والإسلامية في المحافل الدولية.

‏وأكد أن خادم الحرمين الشريفين رسخ جل اهتمامه ومدار عنايته في استثمار العنصر البشري وجعله مناط التنمية وهدفها الأساس في ظل مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، إذ تحققت العديد من الإنجازات بقفزات عملاقة، كان من أهمها رئاسة المملكة أكبر اقتصادات العالم هذا العام 2020 في ظروف استثنائية في قمة مجموعة العشرين (20 G).

‏وفي الختام سأل الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما، وأن يديم على وطننا الغالي عزته ورفعته وأمنه واستقراره وازدهاره إنه ولي ذلك والقادر عليه.