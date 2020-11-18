رفع رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسمى عبارات التهاني والتبريكات، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.وقال الشهراني في كلمة بهذه المناسبة الغالية: «بضعة أيام هي الفاصل ما بين البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين التاريخي الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمر الذي يؤكد مكانة بلادنا الغالية في قيادة العالم، وبين الذكرى السادسة لمبايعته ملكا للمملكة العربية السعودية، وبلادنا الغالية حريصة على مواصلة سياستها الحكيمة، على المستوى الداخلي والخارجي، في سبيل المحافظة على مصلحة الوطن، ورفاهية المواطن، كما أن هذا العام في ظل جائحة كورونا مملكتنا أنموذج يحتذى به من دول العالم في تقديم العلاج مجانا للمواطن والمقيم وحتى للمخالفين وتقديم العديد من المبادرات للحفاظ على رواتب العاملين وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية. نحمد الله أننا ننعم في مملكة الإنسانية بقيادة وضعت سلامة الإنسان أولاً لكل من يعيش على أراضيها».