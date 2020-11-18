أكد مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس )، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها، إذ قُدرت قيمة المسروقات بحوالي (221,000) ريال، كما ضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.