أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية احمد الراجحي قراراً يقضي برفع الحد الأدني لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3000 ريال إلى 4000 ريال.

وأوضحت الموارد البشرية فأنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين في نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري على 4 آلاف ريال كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين، ولا يحسب العامل الذي يقل أجره عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين.

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لدية، شريطة تسديد اشتراكات التامينات الاجتماعية وبحد ادني للاجر الشهري قدرة (3 الاف)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى اكثر من كيانين، ويتم احتساب العاملين بنطام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة، بثلث عامل سعودي لصالح الكيان.