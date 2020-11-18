تمر الذكرى الـ6 لبيعة خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية ترفل في العديد من الإنجازات التنموية العملاقة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية المكونة لإنجازات ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الإنسان والمكان لتصنع رقماً جديداً بين دول العالم المتقدمة.وجسدت منهجية خادم الحرمين الشريفين في الحكم الاهتمام الملحوظ بالإنسان، من خلال القرارات التاريخية التي اتخذها للحد من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، بدءاً من تقديم العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والعمل مجاناً وتحمّل الدولة تكاليف العلاج، إضافة إلى تقديم 500 ألف ريال للمتوفين بسبب الجائحة من الممارسين الصحيين المدنيين والعسكريين، وسلاسل الدعم المالية للقطاع الاقتصادي السعودي للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع الاقتصادي والعاملين فيه.وتسير السعودية في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين على خارطة طريق رسمها لبناء السعودية في المستقبل وفق رؤية السعودية 2030 لتصنع في الحاضر مكانها من المستقبل مستندة على رؤية ملك حكيم وشعب تعانق همته عنان السماء.