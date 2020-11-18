تلقى خادم الحرمين الشريفين (الثلاثاء) تهنئة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم بالمملكة، كما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئة ولي العهد رئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بهذه المناسبة، والذي بعث برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.كما تلقى خادم الحرمين أمس، تهنئة من أخيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة. أشاد فيها برسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، معبراً عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على الملك سلمان بن عبدالعزيز موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.وهنأ ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، سائلاً المولى أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة الرقي والازدهار. وتلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بهذه المناسبة.من جانب آخر، بعث خادم الحرمين، برقية تهنئة، لسلطان عُمان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لملك المملكة المغربية محمد السادس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. وبعث خادم الحرمين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا إيجيلس ليفيتس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث -أيده الله- برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا. وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.