بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. راجياً لحكومة وشعب المملكة الشقيق المزيد من الازدهار.وفي برقية تهنئة مماثلة، هنأ ولي العهد فخامة الرئيس إيجليس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لاتفيا الصديق مزيد من التقدم. كما بعث سموه برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا. معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب مولدوفا الصديق بالمزيد من الرقي.