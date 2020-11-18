استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه أمس (الثلاثاء) أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.واطلع على المخطط الإقليمي للمنطقة وتفاصيل المخطط المحلي المعتمد لمدينة تبوك، والتطوير العمراني وتفاصيل استعمالات الأراضي والاشتراطات العمرانية الشاملة لكل جزء من المدينة، والوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق الرئيسية والنقل العام، ومشروع مجمع الدوائر الحكومية الجديد والمشاريع الحضارية الكبرى لمدينة تبوك.كما اطلع على خطة أمانة المنطقة للمشاريع التنفيذية للأعوام الخمسة القادمة (2021 - 2025)، وتشمل مشاريع شبكات تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول والطرق والسفلتة والإنارة، وكذلك الحدائق العامة والمشاريع الاستثمارية والمشاريع العاجلة والمتنوعة التي تخص أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري لمدينة تبوك وجميع المحافظات بالمنطقة التي تقع ضمن النطاق العمراني للمدن والمراكز والقرى.وشاهد الأمير عرضا مرئيا عن المشاريع المستقبلية وتطوير المنطقة المركزية، منوها بدعم القيادة لقطاع البلديات بالمملكة، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات وفق المواصفات والمعايير المعمول بها التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.من جانبه، أعرب أمين منطقة تبوك عن شكره لأمير المنطقة على ما تحظى به مشاريع الأمانة من دعم واهتمام.